В России рухнула добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России снизилась из-за соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

По итогам I квартала 2021 года объём добычи нефти и газового конденсата сократился на 10,9%, до 125,1 млн тонн. Среднесуточная добыча составила 10,2 млн баррелей. В марте текущего года добыто 43,3 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.

Сокращение добычи нефти объясняется соглашением ОПЕК+, которое действует с мая 2020 года. Днём ранее участники соглашения договорились о постепенном увеличении производства "чёрного золота" в мае-июле, но Россия, по неподтверждённым данным, согласилась на меньшее наращивание добычи.

Стоит отметить, что с большой долей вероятности сокращение добычи нефти не окажет негативного влияния на российский бюджет. Дело в том, что средняя стоимость нефти марки Urals (основной российский экспортный сорт) в I квартале 2021 года выросла на 24,1%, до $59,8 за баррель, согласно данным Минфина. Кроме того, свою лепту в "нефтяном" наполнении бюджета внесёт ослабление рубля.