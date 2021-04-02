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Дефицит дешёвых ноутбуков может сохраниться до конца года

Экономика » Производство

Дефицит дешёвых ноутбуков, возникший в России из-за недостатка комплектующих, может сохраниться до конца года и дольше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз игроков рынка.

Дефицит дешёвых ноутбуков может сохраниться до конца года

В настоящее время производители ноутбуков выполняют около 60% заказов крупных сетей и только 30% заказов — дистрибьютеров и других заказчиков. Об этом заявили представители diHouse и Lenovo.

Основные негативные последствия коснулись самых дешёвых ноутбуков: они дорожают, а их ассортимент сокращается.

Недостаток комплектующих возник больше года назад, в первую очередь из-за перехода Intel с производства чипов размером 14 нм на чипы 10 нм. Пандемия коронавируса его только усилила, поскольку фабрики простаивали, и теперь они не могут удовлетворить повышенный спрос, возникший из-за перехода многих сотрудников на "удалёнку". При этом фабрики не готовы наращивать производство, поскольку это стоит денег и непонятно, окупятся ли инвестиции, так как никто не знает, насколько долго сохранится повышенный спрос.

Эксперты считают, что такая ситуация приведёт к перераспределению рынка.

"Те, кто сделает рынок определённой страны для себя приоритетным и будет перераспределять поставки продукции на него, получит большую долю по итогам года".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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