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Бангладеш заплатит за микрозаймы россиян

Экономика » Финансы » Деньги

Долги россиян перед микрофинансовыми организациями можно списать за счёт государственной задолженности Бангладеш перед Россией. Такое предложение вынес на обсуждение руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов, сообщает URA.RU.

Бангладеш заплатит за микрозаймы россиян

Депутат предлагает объявить кредитную амнистию. По его мнению, чтобы не тратить на это реальные бюджетные деньги, нужно переуступить долг Бангладеш перед Россией микрофинансовым организациям (МФО).

По его оценкам, совокупный долг россиян перед МФО составляет почти 172 млрд рублей, задолженность Бангладеш перед РФ — $2,42 млрд.

Миронов считает, что переуступка долга Бангладеш является самым подходящим вариантом решения проблемы задолженности россиян перед МФО.

Напомним, ранее стало известно, что россияне просрочили микрозаймы на 59,6 млрд рублей при общем объёме портфеля в 171,8 млрд рублей. Стоит отметить, что это данные бюро кредитных историй "Эквифакс" и они не охватывают весь рынок микрофинансирования. По данным Центробанка РФ на 30 сентября 2020 года (последние известные данные), объём микрозаймов, выданных физическим лицам составляет 251,6 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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