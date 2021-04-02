Аналитики рассчитали справедливую стоимость доллара

Реальные курсы валют рассчитываются исходя из того, что однотипные товары и услуги должны стоить одинаково в разных странах. На этой концепции основан всем известный индекс бигмака. Но он критикуется из-за того, что McDonald's не оглашает политику установления цен, поэтому "Ведомости" в партнёрстве с "Фридом финанс" рассчитали "индекс гигабайта".

Согласно теории паритета покупательской способности, нужно разделить цену на товар или услугу в одной стране на цену в другой стране и получится справедливый курс. Если исходить из стоимости 1 Гб, то справедливый курс доллара составляет менее 5 рублей.

При этом такая простая схема не имеет ничего общего со сложной реальностью, поэтому аналитики "Фридом финанс" внесли в формулу несколько коэффициентов.

В итоге самой недооценённой валютой по индексу гигабайта оказалась индийская рупия, рыночный курс которой сейчас на 99% выше справедливого. Далее идут валюты Индонезии и Бразилии (по 97%), Турции (95%).

Российский рубль оказался недооценённым на 92%, то есть доллар должен стоит 5,84 рубля.

Более или менее справедливым курсом обладают валюты Германии (13%) и Великобритании (16%). Самой переоценённой валютой оказался швейцарский франк, который стоит дороже на 50%, чем по справедливому курсу.