Когда россиянину следует предпочесть рубль доллару

В случае долгосрочных инвестиций россиянам сложно предпочесть рубль доллару или евро, поскольку в течение последних 30 лет курс рубля снижается по отношению к этим валютам. И тем не менее, бывают случаи, когда рубль оказывается лучше доллара и евро.

Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

По его словам, если обратить более пристальное внимание на графики за последние семь лет, то можно увидеть длительные (в течение полутора-двух лет) периоды, когда рубль отыгрывал потери. Укрепление российской валюты в это время составляло 30-40%.

То есть, если бы в этот период инвестору, вложившему в доллары или евро, потребовались деньги, то вся доходность была бы "съедена" текущей конъюнктурой. Причём это даже без учёта того, сколько россияне теряют на конвертации валют. Обычно граждане обменивают валюту в банках, где курс покупки выше, чем на Московской бирже, а курс продажи — ниже.

Поэтому эксперт рекомендует выбирать доллар и евро в качестве валюты сбережений только при долгосрочных инвестициях, либо если накопления формируются для покупки в этой валюте.