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Участники ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Страны, входящие в соглашение ОПЕК+, договорились о постепенном увеличении добычи нефти, начиная с мая текущего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Участники ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти

Изначально большинство участников предлагали сохранить действующие ограничения на месяц или два месяца. Но Саудовская Аравия высказалась в пользу увеличения производство на 350 тысяч баррелей в сутки в мая и в июне и ещё на 250 тысяч баррель в сутки за счёт снижения своего добровольного сокращения.

В итоге они договорились об увеличении добычи на 350 тысяч баррелей в сутки в мае и июне, и ещё на 440 тысяч баррелей в сутки в июле.

Как поступит Саудовская Аравия, которая добровольно сокращает производство 1 млн баррелей в сутки, пока неизвестно.

Россия поддерживает постепенное увеличение добычи нефти. Согласно новым договорённостям, она сможет в мае нарастить производство на 39 тысяч баррелей в сутки.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на итоговой пресс-конференции, Россия согласилась увеличить добычу непропорционально общей квоте. При увеличении производства на 350 баррелей в сутки Россия должна нарастить добычу на 90 тысяч баррелей в сутки.

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Автор: Анастасия Гостищева
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