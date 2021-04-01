Стало известно, что депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов оказался владельцем космического спутника, который значится как принадлежащий ему транспорт. Об этом сообщает "Идель. Реалии" со ссылкой на другого регионального депутата — Михаила Матвеева.
"Сызранский олигарх Владимир Симонов зарегистрировал… космический корабль. Точнее, средство доставки на орбиту наноспутника. Разработка Самарского университета. Зачем Симонову спутник, для меня лично загадка", — написал Матвеев в своём твиттере.
В декларации Симонова указан наноспутник SamSat-218, который разработал Самарский государственный аэрокосмический университет. Он предназначен для решения технологических и образовательных задач, включая отработку алгоритмов управления ориентацией наноспутников. С помощью него учёные планировали управлять процессами на борту через мобильное устройство, подключённое к GlobalStar.
SamSat-218 был запущен на орбиту в 2016 году. Вскоре после запуска начались проблемы, и аппарат не смог выполнить свою задачу. В итоге спутник превратился в космический мусор, он должен сойти с орбиты примерно в этом году.
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