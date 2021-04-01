Самарский депутат оказался владельцем космического спутника

Стало известно, что депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов оказался владельцем космического спутника, который значится как принадлежащий ему транспорт. Об этом сообщает "Идель. Реалии" со ссылкой на другого регионального депутата — Михаила Матвеева.

"Сызранский олигарх Владимир Симонов зарегистрировал… космический корабль. Точнее, средство доставки на орбиту наноспутника. Разработка Самарского университета. Зачем Симонову спутник, для меня лично загадка", — написал Матвеев в своём твиттере.

В декларации Симонова указан наноспутник SamSat-218, который разработал Самарский государственный аэрокосмический университет. Он предназначен для решения технологических и образовательных задач, включая отработку алгоритмов управления ориентацией наноспутников. С помощью него учёные планировали управлять процессами на борту через мобильное устройство, подключённое к GlobalStar.

SamSat-218 был запущен на орбиту в 2016 году. Вскоре после запуска начались проблемы, и аппарат не смог выполнить свою задачу. В итоге спутник превратился в космический мусор, он должен сойти с орбиты примерно в этом году.