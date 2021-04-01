"Опора России": дефицит сахара в магазинах создан искусственно

Председатель регионального отделения "Опоры России" Сергей Соколов считает, что дефицит сахара создаётся в магазинах искусственно. Если ситуация не изменится, то придётся вмешаться властям, сообщает "Общественная служба новостей".

Сначала о перебоях с поставками дешёвого сахара заявили руководители торговых сетей. По их словам, запасы сахара по фиксированной цене заканчиваются, а производители отказываются им продавать дешёвый продукт. Действующее соглашение предусматривает продажу сахара оптом по цене 36 рублей за кг в обмен на субсидию.

Соколов считает, что отказываясь продавать торговым сетям дешёвый сахар, производители создают искусственный дефицит продукта, поскольку сахар продолжают изготавливать. Впрочем, он также уверен, что в критически важных моментах механизм понуждения производителя к продаже будет срабатывать, потому что "останавливать завод — дороже, чем продавать сахар дёшево".

Действующее с декабря 2020 года соглашение о фиксированных ценах на сахар и масло было продлено ранее на несколько месяцев.