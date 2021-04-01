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Депутат назвал реальную величину прожиточного минимума

Экономика » Финансы » Деньги

Первый заместитель комитета Госдумы по социальной политике Николай Коломейцев считает, что прожиточный минимум должен быть выше текущего уровня в разы. Иначе "ничего не изменится", заявил он в беседе с URA.RU.

Депутат назвал реальную величину прожиточного минимума

По словам Коломейцева, нужно повысить прожиточный минимум почти в три раза, до 32 тысяч рублей с нынешних 12 тысяч. Он подчеркнул, что это расчёты учёных. Если не двигаться в этом направлении, не поддерживать потребительский спрос, "то ничего не изменится".

Также депутат считает, что нужно восстанавливать промышленность и создавать высокооплачиваемые рабочие места, поскольку постоянные выплаты пособий не решат проблему бедности. По его мнению, "подачками богаче людей не сделаешь", нужно, чтобы они могли хорошо зарабатывать. А "для этого нужно восстанавливать производство, заводы, фабрики, а не лес в Китай вывозить", уверен Коломейцев.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев согласился с важностью восстановления производства, но в сложное время социальные выплаты гражданам крайне необходимы. Однако если прожиточный минимум будет равен 32 тысячам рублей, то "нищих по статистике станет миллионов 70" и "госбюджет и малый бизнес в нынешних условиях не выдержат такой цифры".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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