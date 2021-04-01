Бессараб: сигареты дорожают, но зато дешевеет здоровый образ жизни

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что сигареты дорожают, но зато дешевеет здоровый образ жизни. Таким образом она прокомментировала вступление в силу закона о минимальной стоимости пачки сигарет.

По мнению Бессараб, любые стремления к здоровому образу жизни нам помогают. Она напомнила, с каким недоверием россияне отнеслись к запрету курить в общественных местах. "Потом запретили курить в аэропортах", и в результате многие россияне бросили эту вредную привычку. Депутат подчеркнула, что молодёжь уже даже не пытается к ней пристраститься.

Бессараб также добавила, что у россиян появится возможность получать налоговый вычет, занимаясь спортом. "Считаю, что сигареты дорожают, а спорт дешевеет, это как раз то соотношение, которое должно установиться в России", — подытожила она.

Ранее Госдума одобрила закон о налоговом вычете на фитнес, которым можно будет воспользоваться с 2022 года.

Напомним, с 1 апреля 2021 года стоимость пачки сигарет в России должна составлять не менее 108 рублей.