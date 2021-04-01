Сбер ищет парфюмера

Компания "Сбер" решила пополнить свой штат парфюмером. Соответствующая вакансия размещена на интернет-ресурсах по поиску работы, сообщает URA. RU.

"Мы ищем креативного парфюмера или эвалюатора (оценщик парфюмерной композиции) для разработки и запуска в производство аромата ключевого продукта Сбера", — говорится в описании вакансии.

Задачами сотрудника станут создание "нестандартного аромата в соответствии с идеей заказчика" и подготовка документов для производства и контроля за производством парфюма. Кроме того, он должен будет оказывать экспертную поддержку маркетологам в продвижении аромата на рынке.

Также соискатель должен быть готовым развивать линейку "СберАромат" и создавать парфюмерные композиции, посвящённые банковскому делу, кино, музыке, еде и умным гаджетам. Требования по опыту работы — от трёх до шести лет. Зарплата в вакансии не указана.

Сбер, он же Сбербанк, иногда удивляет своими "выходками". Взять к примеру прошлогодний рекламный ролик, главным героем которого стал Жорж Милославский, вор-рецидивист из советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию".