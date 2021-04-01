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Минфин планирует пресечь мошеннический вывоз золота из России

Экономика » Сырье » Металлы

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии рисков занижения данных о содержании драгоценных металлов, включая золото, в экспортируемом сырье. Чтобы снизить эти риски, будет создана государственная лаборатория.

Минфин планирует пресечь мошеннический вывоз золота из России

Об этом Силуанов сообщил на заседании коллегии Федеральной пробирной палаты, с руководством которой и обсуждалось создание лаборатории, сообщает РИА "Новости".

"В этой связи уже готовятся изменения в соответствующий указ президента. Просьба ускорить и не задерживать подготовку этого решения", — сказал министр.

Силуанов также добавил, что ежегодно на экспорт вывозится около 2 млн тонн руды под предлогом низкого содержания драгоценных металлов. Причём экспортёры заявляют, что извлечь их в России невозможно, только за границей. Тем самым, занижается величина валютной выручки.

Пересмотр условий экспорта товаров и сырья, содержащего драгоценные металлы, по словам министра, одно из основных направлений совместной работы Минфина и Пробирной палаты. При этом пересмотр приведёт не только к ужесточению условий работы. В частности, власти могут рассмотреть вопрос об облегчении контроля при экспорте готовых изделий из драгоценных камней.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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