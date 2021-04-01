ЦБ лишил банки "коронавирусных" поблажек

С 1 апреля 2021 года Центробанк РФ отменил смягчения для коммерческих банков, введённые в прошлом году в качестве антикризисных мер.

С сегодняшнего дня банки обязаны отражать в резервах реальное качество кредитов, выданных крупному бизнесу, сообщает РБК. Ранее они могли не ухудшать оценку финансового положения заёмщиков и их кредитов, если проблемы возникли после 1 марта 2020 года.

От категории качества кредита и заёмщика зависит величина резервов, создаваемая банками и отнимающая у них капитал. Реструктуризация приводит к переносу кредита в четвёртую и даже пятую категории, которые требуют создания резервов в размере 50-100% от суммы кредита.

С начала кризиса банки реструктурировали корпоративные ссуды на 5,5 трлн рублей, или 15,4% от кредитного портфеля.

По мнению международного рейтингового агентства Fitch, многие российские банки не пользовались послаблениями, поэтому для них практически ничего не изменится.

По оценкам самого ЦБ, после отмены послаблений банкам придётся направить на резервы дополнительные 81 млрд рублей.