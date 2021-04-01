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Доля в резервах мировых ЦБ снизилась до 25-летнего минимума

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

В IV квартале 2020 года доля доллара в валютных резервах мировых Центробанков упала до самого низкого с 1995 года уровня. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

Доля в резервах мировых ЦБ снизилась до 25-летнего минимума

Итак, в конце прошлого года доллар США занимал в мировых валютных резервах всего 59,02% против 60,49% кварталом ранее. Исторический минимум зафиксирован в 1995 году — 58,9%, максимум в 2001 году — 72,7%.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение, доллар всё ещё остаётся главной резервной валютой и его доля — самая высокая по сравнению с валютами других стран.

Доля евро в конце 2020 года составила 21,24%, что является максимальным значением с 2014 года. Кварталом ранее евро занимал в мировых валютных резервах 20,53%. Максимальной доля евро была в 2009 году — 28,03%.

Рекорд же в конце прошлого года установил китайский юань. Его доля достигла 2,25%, что является историческим максимумом. Столь низкий показатель по сравнению с тем же долларом и евро объясняется тем, что китайская валюта стала резервной только в 2016 году.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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