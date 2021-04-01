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Как выбрать дебетовую карту

Экономика » Финансы » Банки

Общее количество выпущенных карт в России превысило 305 млн штук. Большая часть из них — дебетовые. О том, как выбрать наиболее удобную дебетовую карту, "Правде.Ру" рассказал вице-президент Ассоциации российских банков в Комитете РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин.

Как выбрать дебетовую карту

По его словам, большая часть выпущенных дебетовых карт — зарплатные. Здесь, увы, выбирать особо не из чего. Несмотря на все усилия властей по борьбе с "зарплатным рабством", россияне до сих пор не могут выбрать банк, в котором они могут получать зарплату. Центробанк рассчитывает решить эту проблему с помощью "Системы быстрых платежей", но пока это всё находится на уровне обсуждения.

Тем не менее нередко бывают случаи, когда дебетовую карту выбирает сам гражданин (для личных целей или будучи самозанятым).

Самое важное при выборе дебетовой карты, по словам Прексина, это внимательно прочитать условия её обслуживания.

В частности, гражданина должны заинтересовать стоимость годового обслуживания, возможности по бесплатному снятию наличных в банкоматах сторонних банков и, конечно же, программа лояльности. Кстати, выгодность разных дебетовых карт можно сравнить, воспользовавшись соответствующими интернет-ресурсами.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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