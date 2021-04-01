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Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными вступил в силу

Экономика » Финансы » Деньги

С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Стоит отметить, что фактически запрет вступил в силу ещё в августе 2020 года, но Центробанк разрешил банкам его не соблюдать до сегодняшнего дня.

Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными вступил в силу

Регулятор принял такое решение, поскольку под действие запрета попали и некоторые транспортные, школьные карты, которые квалифицируются как анонимные электронные кошельки. Чтобы вывести их из-под запрета, был принят специальный закон, который президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года, сообщает ТАСС.

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, запрет на пополнение анонимных кошельков наличными — это "мина замедленного действия", которая затормозит развитие системы электронных платежей.

"Анонимный кошелек всегда был входным инструментом", — указал он. Гражданин открывал анонимный кошелёк, пользовался им и понимал, насколько это удобно, а после проходил упрощённую идентификацию.

Традиционно анонимный кошелёк можно было пополнять наличными. Теперь этот канал закрылся, что негативно отразится на прибыли операторов платёжных терминалов. Она упадёт как за счёт доходов от самого пополнения, так и за счёт доходов от оплаты ряда услуг, которые проводились через электронные кошельки.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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