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Выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень

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Российский бизнес увеличил обороты выручки, причём превысив прошлогодний уровень. Но эксперты заявляют, что говорить о полном восстановлении пока рано: на это потребуется не меньше года.

Выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень

В январе 2021 года выручка российских компаний выросла почти на 7% в годовом выражении, до 16,7 трлн рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В феврале рост ускорился до 13% — выручка бизнеса составила 18 трлн рублей. В целом за два месяца показатель увеличился на 10%, до 34,7 трлн рублей.

Оживление деловой активности зафиксировано в 71 из 85 регионов. Лидером стал Дагестан, где выручка компаний подскочила на 66%, до 159 млрд рублей. Причём этому способствовали сфера здравоохранения и социальных услуг, где выручка выросла более чем в два раза.

В целом по России лучшие результаты продемонстрировали предприятия из сегмента персональных услуг, культуры, спорта и здравоохранения.

При этом эксперты не спешат говорить о полном восстановлении, в том числе из-за того, что не во всех регионах наблюдается положительная динамика.

Так, обороты бизнеса в Нижегородской области сократились на 22%, до 540 млрд рублей, в Волгоградской области — на 14%, до 283 млрд рублей, на Сахалине — на 11%, до 221 млрд рублей. Также выручка бизнеса уменьшилась в Башкирии, Оренбургской области, Камчатском и Пермском краях.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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