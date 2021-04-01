Россиянам подсказали более выгодные валюты, чем доллар и евро

Некоторые иностранные валюты укрепились в 2020 году намного сильнее, чем доллар и евро. Эксперты обратили внимание на то, что вложения в них могут быть намного выгоднее, чем в основные резервные валюты.

По итогам 2020 года на первом месте по доходности оказалась датская крона, сообщает News. ru. За год она укрепилась по отношению к рублю на 30,4%. На втором месте расположился швейцарский франк, который прибавил 29,3%, на третьем — китайский юань (+26%). Четвёртое место поделили между собой японская иена и фунт стерлингов (+22%). Пятое место заняла норвежская крона с доходностью 20,5%.

Как объяснили эксперты, швейцарский франк в целом считается "тихой гаванью", уже несколько лет находясь на вершине списка самых надёжных валют в мире. Швейцарская банковская и финансовая система в целом является наиболее защищённой от кризисов. Укреплению франка способствует и одна из самых низких инфляций в мире (0,7% в 2020 году).

Одной из самых стабильных и надёжных валют считается и японская иена. В кризис многие инвесторы хранят в ней сбережения. При этом иена — одна из немногих валют, стоимость которой ниже рубля (100 иен можно купить за 70 рублей).

Интерес к китайскому юаню вырос после того, как Международный валютный фонд включил его в корзину специальных прав заимствований, то есть получил статус резервной валюты. Для частных инвестиций юань привлекателен ещё тем, что стоит дешевле, чем остальные резервные валюты (11 юаней за 1 рубль).