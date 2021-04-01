Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций против госдолга

РФ нашла спасение от возможных санкций против её государственного долга со стороны США, сообщает Bloomberg. Покупателями новых гособлигаций могут стать российские банки.

В середине марта текущего года Министерство финансов отменило проведение очередного аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Предлогом стали нестабильность рынка и неблагоприятные условия, а именно повышенная доходность, которая влияет на стоимость заимствований.

Рост доходности был вызван распродажей ОФЗ со стороны иностранных инвесторов из-за опасений введения новых санкций, снижения цен на нефть и сомнительных перспектив развивающихся экономик на фоне девальвации турецкой лиры.

Тем не менее, вчера Минфин разместил рекордный объём ОФЗ на общую сумму 355 млрд рублей. Аналитики считают, что большую часть гособлигаций выкупили российские банки, у которых достаточно ликвидности.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что Россия найдёт покупателей на государственный долг и сможет профинансировать бюджетные расходы, даже если будут введены наиболее жёсткие санкции, резюмирует агентство.