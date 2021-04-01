Суэцкий канал оценил потери от блокировки

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа оценил финансовые потери от "пробки", образованной севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает Reuters.

По словам Рабиа, потери, "если Бог даст", достигнут одного миллиарда долларов. Он добавил, что в эту сумму входят расходы на снятие Ever Given с мели.

Ранее страховая компания Euler Hermes предварительно оценивала ущерб мировой экономики от "пробки" в Суэцком канале в сотни миллиардов долларов. В частности, только потери мировой торговли оценивались в $6-10 млрд, а каждая неделя простоя канала снижает годовой рост мировой торговли на 0,2-0,4 процентного пункта.

Впрочем, контейнеровоз "простоял" в Суэцком канале меньше недели. Он сел на мель 23 марта и уже 29 марта был снят с неё. В тот же день навигация по каналу возобновилась.

Как сообщалось ранее, Ever Given следовал из Китая в Нидерланды. Он случайно отклонился от курса из-за сильного ветра и "напоролся" на мель, тем самым полностью перекрыв движение по Суэцкому каналу, через который проходят 13% международных поставок.