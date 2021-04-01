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Эксперт рассказал, где и какие доллары лучше не покупать

Экономика » Финансы » Деньги

Кассы банков являются ключевым элементом в валютообменных операциях. Поэтому стоит пользоваться именно ими, а не привокзальными "выгодными" обменниками, деятельность которых незаконна.

Эксперт рассказал, где и какие доллары лучше не покупать

Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Именно там происходит 99% правонарушений, в том числе обмен на поддельные купюры и нападения при выходе из обменника.

Правила обмена и проверки на оригинальность одинаковые как для долларов, так и для любой другой валюты, указал эксперт. Чтобы исключить покупку подделки, нужно заранее ознакомиться с наличием микропечати, защитных нитей. Изображение самих банкнот можно посмотреть на сайте Центрального банка, который их выпускает, в случае с долларом — на сайте Федеральной резервной системы.

Также стоит узнать, купюры какого номинала находятся в обращении и не гнаться за его величиной, если доллары необходимы для наличного расчёта. Мелкие купюры в этом случае всегда спасают, потому что "светить" крупными деньгами небезопасно.

Также Ферапонтов посоветовал обратить внимание на степень износа банкнот и не покупать "грязные, выцветшие, рваные или сильно мятые купюры, так как их могут не принять в случае оплаты".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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