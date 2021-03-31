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Путин оценил темпы восстановления экономики

Экономика

Президент РФ Владимир Путин полагает, что тенденции к восстановлению экономики закрепляются, но доходы региональных бюджетов всё ещё нестабильны. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Путин оценил темпы восстановления экономики

"Тенденции к восстановлению российской экономики ещё только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна", — цитирует Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что власти постоянно наблюдают за региональными финансами, и тем не менее, есть смысл обсудить их текущее положение. По его мнению, состояние финансов — "одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны".

Поэтому глава государства попросил губернаторов представить анализ финансового состояния их регионов и подготовить предложения относительно новых способов обеспечения стабильности и повышения темпов экономического роста.

Также в ходе совещания Путин заявил, что заёмные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, не должны направляться на покрытие текущих расходов. Эти средства нужны, чтобы "сформировать базу для будущего экономического роста".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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