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Страховщики против депутатов: кто заплатит за сосульки?

Экономика » Страхование

Депутаты Госдумы хотят признать повреждения от падающих с крыш сосулек и деревьев, а также от ям на дорогах страховыми случаями в рамках ОСАГО. Страховщики выступают против, ссылаясь на то, что люди путают "автогражданку" с имущественным страхованием.

Страховщики против депутатов: кто заплатит за сосульки?

Тем временем, соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, он стал предметом обсуждения на заседании рабочей группы по защите прав автомобилистов Общероссийского народного фронта, сообщает "Российская газета".

Автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил свою идею тем, что в отличие от граждан, страховым компаниям проще взыскать убытки с коммунальных и дорожных служб.

Инициатива хороша, но только ОСАГО — это страхование ответственности автомобилиста перед другими. Если повреждается его автомобиль, то страховые выплаты он может получить только, если застраховал его.

Председатель рабочей группы ОНФ Пётр Шкуматов предложил выйти из ситуации, включив опцию защиты от сосулек и ям в ОСАГО за отдельную небольшую плату.

Только страховые компании утверждают, что соединить два разных вида страхования — имущественное и ответственности — нереально. Это будет сложный продукт, а обязательное страхование должно быть простым, понятным и прозрачным.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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