"Золотая лихорадка": россияне скупают золото

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2020 году розничный спрос на золото в России существенно вырос.

Как сообщают "Известия", розничный спрос на драгоценный металл в 2020 году вырос на 37%, до 5 тонн золота. По мнению директора по государственной политике и взаимодействию с Центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяны Фиц, этому способствовала пандемия, рост цен на драгоценный металл, ослабление рубля и геополитическая неопределённость. В 2021 году ожидается аналогичная тенденция.

Золото — традиционный защитный актив для инвесторов, в который вкладывают во время экономического кризиса. Прошлый кризисный год не стал исключением. Повышенный спрос привёл к росту цен. В итоге стоимость золота впервые в истории превысила $2 тысячи за тройскую унцию. Впрочем, довольно быстро котировки отскочили от исторического максимума. На сегодняшний день стоимость тройской унции золота составляет $1 689,6 на 16:47 мск.