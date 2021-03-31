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Как оспорить неправильно рассчитанный налог

Экономика » Финансы » Деньги

"Налоговая служба, как правило, не ошибается, но иногда и у налоговиков бывают ошибки", признался член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. В беседе с "Правдой.Ру" он рассказал, как оспорить неправильно рассчитанный транспортный налог.

Как оспорить неправильно рассчитанный налог

По его словам, "транспортный налог выставляется налоговой службой, исходя из параметров транспортного средства, есть чёткие инструкции, есть чёткие параметры, которые зависят от мощности двигателя, от стоимости автомобиля". Если налогоплательщик видит, что параметры, заложенные налоговой службой, не соответствуют его транспортному средству, то он должен написать жалобу в Федеральную налоговую службу (ФНС), приложив все необходимые документы. И налоговая служба обязана пересчитать налог.

Фёдоров добавил, что аналогичным образом нужно действовать в отношении любого счёта, выставленного налоговой службой. Если налогоплательщик заметил ошибку, то он может обратиться в ФНС и представить документы, опровергающие расчёты налоговиков.

"Правда.Ру" со своей стороны напоминает, что список автомобилей, с которых взимается повышенный транспортный налог, можно найти на сайте Минпромторга.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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