Согласно данным портала gks, безработица в феврале 2021 года составила примерно 5,7%, или 4,2 млн человек. По сравнению с январём есть улучшение, но совсем крошечное — на 0,1%.
Между тем рост в 2020 году показали только две бизнес-отрасли: похоронные услуги и доставка (+3,8% и 3,6% соответственно). Остальные завершили год на спаде, а значит, и с увольнениями сотрудников.
Между тем власти "порадовали" население новым "бонусом": встать на учёт по безработице и получать пособие в режиме онлайн можно до 31 июля 2021 года.
Чем вызвано такое решение? Какова сейчас ситуация с безработицей в РФ? О чём стоит побеспокоиться властям?
За ответами "Правда.Ру" обратилась к Татьяне Баскиной, заместителю генерального директора по работе с профессиональным сообществом международной стаффинговой группы ANCOR.
Эксперт отмечает, что ситуация на рынке труда демонстрирует улучшение, которое с начала 2021 года приобрело устойчивый характер.
"Появляется большее количество вакансий во всех отраслях экономики. И это позитивный сигнал.
С другой стороны, ситуация в целом в экономике в мире и в стране далека от устойчивой стабильности. Поэтому, конечно, не стоит смотреть на эти признаки улучшения сквозь розовые очки", — напоминает Баскина.
Важно понимать, продолжает эксперт, что у проблемы безработицы есть два аспекта: социальный и бизнес-аспект. Продление удалённой регистрации относится скорее к социальному аспекту.
"Судя по всему, эта мера в большей степени ориентирована на социальный аспект, то есть на то, чтобы поддержать тех людей, которые ещё находятся в сложной ситуации и не имеют постоянной или удовлетворяющей их работы", — считает Баскина.
Касательно того, над чем стоит задуматься властям, есть минимум два важных направления.
Первое: вопросы, которые касаются переобучения, переквалификации работников. Именно переобучение помогает людям оперативнее найти работу в эпоху автоматизации. Это важная мера для поддержки людей.
Второе: о бизнесе забывать тоже не стоит. Конечно, он решит свои задачи сам, но можно поддержать его в части законодательства.
"Нужно, чтобы принимались законы, которые не увеличивают бюрократизацию, а помогают легальному бизнесу работать эффективно. Это было бы здорово, например, в части налогового законодательства и других регулирующих мер.
В качестве хорошего примера бизнес-сообщество рассматривает вступивший в силу с этого года закон, регулирующий дистанционную (удалённую) работу", — рассказывает Баскина.
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