Оптом — дороже: биржевые цены на бензин превысили розничные

Как минимум, в пяти российских регионах оптовые цены на бензин превысили розничные. Ситуация зафиксирована во Владивостоке, Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса.

Так, цена тонны бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже при покупке с Ангарской нефтехимической компании составила 56 тысяч рублей. С учётом железнодорожной доставки стоимость бензина составляет 63,5 тысячи рублей за тонну или 48,6 рубля за литр. При этом средняя цена на АЗС Независимой нефтегазовой компании ниже на 1,71 рубля или на 3,5% — 46,9 рубля за литр.

Рост оптовых цен на бензин наблюдается с декабря 2020 года. К настоящему моменту бензин оптом подорожал на 20-30%. Сложившаяся ситуация может вызвать дополнительный рост розничных цен на бензин, а также привести к массовым банкротствам АЗС уже летом текущего года.

Министерство энергетики знает о проблеме и уже предложило субсидировать затраты на железнодорожную перевозку нефтепродуктов в направлении Дальневосточного региона, исходя из 4 тысяч рублей за тонну топлива. Как ожидается, это снизит стоимость оптовой закупки бензина и не допустит переноса инфляции в розничный сегмент.