Кабмин изменил правила выплат максимальных пособий по безработице

Правительство РФ скорректировало правила выплат максимального пособия по безработице. Изменения коснутся отдельных категорий граждан, включая уволенных из-за ликвидации компании и беременных женщин.

Об этом свидетельствует постановление правительства.

По действующим нормам, максимальное пособие в размере 12 130 рублей выплачивается в первые три месяца с момента регистрации в центре занятости. В последующие три месяца выплачивается до 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Изменения предусматривают выплату максимального размера пособия не в первые три месяца, а в течение трёх месяцев, вне зависимости от перерывов и переносов.

Так, россияне, попавшие под сокращение, в том числе из-за ликвидации организаций, получают первые три месяца пособие в размере средней зарплаты. Тем самым они лишаются возможности получать максимальное пособие, поэтому для таких граждан срок его получения переносится на "вторые" три месяца безработицы.

Аналогичный перенос произойдёт и для безработных беременных женщин, если срок выплаты максимального пособия совпадёт со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Кроме того, срок выплаты максимального пособия для безработных граждан, призванных на военные сборы, будет приостановлен до возвращения домой и возобновлён после этого.