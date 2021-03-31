Количество просроченных микрозаймов в России достигло нового рекорда — 5,4 млн, увеличившись за февраль на 1,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".
Объём просроченных микрозаймов вырос на 2,2% и составил рекордные 59,6 млрд рублей.
Доля просроченных микрозаймов по количеству составила 40,6%, по объёму — 34,7%.
При этом микрофинансовые организации (МФО) сократили выдачу займов россиянам на 7,3%, до 1,8 млн. Средняя сумма займа также снизилась: на 0,4%, до 13,1 тысячи рублей. В итоге общий объём выданных микрозаймов упал на 7,6%, до 23,8 млрд рублей, что является минимальным показателем с сентября 2020 года.
Совокупный объём задолженности россиян перед МФО по итогам февраля достиг отметки в 171,8 млрд рублей, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который наделяет Центробанк правом ограничивать кредитным организациям выдачу займов. Предполагается, что таким способом удастся приостановить темпы закредитованности россиян, которым уже просто нечем платить по кредитам.
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