Суд запретил признавать взяткодателя потерпевшим и возвращать им деньги

Первый кассационный суд общей юрисдикции запретил возвращать взятки тем, кто их дал. Взятка после вынесения приговора взяточнику должна быть направлена в казну.

Об этом сообщает "Российская газета" с ссылкой на разъяснение из обзора судебной практики.

По мнению суда, взяткодатель не может быть признан потерпевшим, даже если имело место вымогательство. Поэтому при любом раскладе взятка не должна возвращаться к тому, кто её дал.

Поводом для разъяснений стала история взяточничества из Воронежа, где двое граждан передали некоему начальнику 2,3 млн рублей за то, чтобы он не привлекал их к суду. В итоге под суд пошёл сам начальник и лишился свободы на 2,6 года. Суды посчитали, что деньги, изъятые у начальника, нужно вернуть "потерпевшим".

Но кассационный суд отменил их решение и чтобы такого больше не повторялось, включил разъяснение в обзор судебной практики.

Как пояснил кассационный суд, даже если взяткодатель был освобождён от уголовной ответственности, например за активное сотрудничество при расследовании или имело место вымогательство, он не может быть признан потерпевшим и претендовать на возврат взятки.

Стоит отметить, что в России чаще на скамье подсудимых оказываются взяткодатели, чем взяточники. Так, за 2020 год за коррупционные преступления были осуждены 7,5 тысячи человек, из которых 18% — за дачу взятки, 15% — за её получение.