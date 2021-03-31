Как выбрать кредитную карту

Россияне "распробовали" кредитные карты: их количество за десять лет увеличилось почти в четыре раза, до 39 млн. Советы, как выбрать наиболее выгодную кредитную карту, "Правде.Ру" дал вице-президент Ассоциации российских банков в Комитете РСПП по международному сотрудничеству Олег Прексин.

По его словам, даже учитывая, что кредитная карта предусматривает льготный период (грейс-период), "вы залезаете в кредит, значит, вам придётся в итоге его выплачивать". Поэтому нужно смотреть на условия, то есть внимательно читать заключаемый между вами и банком договор.

Чаще всего банки выпускают кредитные карты бесплатно. Нередко они также не взимают плату за их обслуживание. Но по большинству операций будет списываться комиссия, даже если на кредитной карте находятся ваши деньги.

Единственная операция, за которую банки не взимают плату — купля-продажа товаров.

Также Прексин советует обратиться внимание на срок беспроцентного использования кредита, "чтобы избежать достаточно серьёзных процентов". Процентные ставки по кредитным картам, действительно, намного выше, чем по обычным кредитам, но они начинают действовать только после окончания грейс-периода.

И напоследок эксперт предостерёг россиян от оформления кредитных карт с крупным лимитом, от 100 тысяч рублей. По его мнению, при зарплате в несколько десятков тысяч рублей при таком лимите появится соблазн потратить больше, чем нужно.