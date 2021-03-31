Россияне стали чаще покупать продукты в кредит

Как оказалось, более трети россиян, имеющих кредитные карты, используют их для покупки продуктов, ещё 15% — для приобретения одежды и обуви. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование финансового маркетплейса "Юником24".

Согласно исследованию, "кредиткой" в продовольственных магазинах рассчитываются более 34% граждан. Ещё год назад таких было только 30%.

Зато одежду и обувь россияне стали реже покупать в кредит: 15% против 17% годом ранее.

Ещё 12% россиян расплачиваются кредитной картой в ресторанах и кафе, 10% — при покупке товаров для ремонта, 10% — за медицинские услуги.

Четыре процента опрошенных используют кредитку для туристических покупок, столько же — для покупок категории "красота", 3% — для покупок автомобильных товаров.

Рост доли россиян, которые расплачиваются кредиткой при покупке продуктов, может быть связан как с сокращением реальных доходов, так и с повышением финансовой грамотности. Как писала ранее "Правда.Ру", кредитная карта при выполнении определённых условий позволяет пользоваться деньгами банков бесплатно.