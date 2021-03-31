ЦБ продлил реструктуризацию кредитов

Центробанк РФ принял решение продлить срок действия рекомендаций для банков о реструктуризации кредитов для пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее информационное письмо направлено во все кредитные организации.

Срок предыдущей рекомендации заканчивался 1 апреля 2021 года, новой — 30 июня того же года.

Напомним, реструктуризацию могут получить граждане, заболевшие коронавирусом, а также те, чей доход снизился до уровня, не позволяющего обслуживать кредит. Также банкам рекомендовано удовлетворять заявления о реструктуризации, поданные малым и средним бизнесом (МСБ), индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.

Более того, в новых рекомендациях ЦБ указано о необходимости удовлетворять заявления о реструктуризации даже тех, кто уже реструктуризовал свой кредит ранее.

Согласно данным регулятора, с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки реструктуризовали 1,8 млн кредитов граждан на общую сумму 895 млрд рублей и 97,6 тысячи кредитов МСБ на общую сумму 883,8 млрд рублей.