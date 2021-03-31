Регионам России грозит бюджетный кризис

Пандемия коронавируса и связанное с ней ограничение экономической активности повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах. К такому выводу пришли эксперты ЦМАКП.

В первую очередь эти факторы привели к снижению доходов региональных бюджетов, во вторую — к росту расходов на фоне сокращения реальных доходов населения. В итоге доходы региональных бюджетов снизились на 1,8%, до 10,8 трлн рублей.

Частично ситуацию удалось стабилизировать за счёт бюджетных кредитов и размещения облигаций, которые подешевели для регионов из-за снижения ключевой ставки Центробанка.

В этом году ситуация изменится. ЦБ уже повысил ключевую ставку, а значит, долговое финансирование "подорожает". Кроме того, объёмы трансфертов из федерального бюджета сократятся. Так, в 2021 году регионам направят всего 3,1 трлн рублей против 3,8 трлн рублей годом ранее. В 2022 и 2023 годах объёмы трансфертов уменьшатся до 2,8 трлн и 2,9 трлн рублей соответственно.

В результате регионы с высокой долговой нагрузкой (Мордовия, Орловская область, Хакасия) могут столкнуться с долговым кризисом.