Пандемия коронавируса и связанное с ней ограничение экономической активности повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах. К такому выводу пришли эксперты ЦМАКП.
В первую очередь эти факторы привели к снижению доходов региональных бюджетов, во вторую — к росту расходов на фоне сокращения реальных доходов населения. В итоге доходы региональных бюджетов снизились на 1,8%, до 10,8 трлн рублей.
Частично ситуацию удалось стабилизировать за счёт бюджетных кредитов и размещения облигаций, которые подешевели для регионов из-за снижения ключевой ставки Центробанка.
В этом году ситуация изменится. ЦБ уже повысил ключевую ставку, а значит, долговое финансирование "подорожает". Кроме того, объёмы трансфертов из федерального бюджета сократятся. Так, в 2021 году регионам направят всего 3,1 трлн рублей против 3,8 трлн рублей годом ранее. В 2022 и 2023 годах объёмы трансфертов уменьшатся до 2,8 трлн и 2,9 трлн рублей соответственно.
В результате регионы с высокой долговой нагрузкой (Мордовия, Орловская область, Хакасия) могут столкнуться с долговым кризисом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.