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Всемирный банк перечислил "государственных должников" России

Экономика » Финансы

Всемирный банк опубликовал данные о долгах разных стран, в том числе перед Россией. Информация актуальна на декабрь 2019 года.

Всемирный банк перечислил "государственных должников" России

На тот момент крупнейшим должником России являлась Белоруссия, задолжавшая $8,1 млрд. С тех пор её долг увеличился, поскольку в конце 2020 года правительство РФ одобрило выдачу Минску кредита на $1 млрд.

Также долг на сумму более $1 млрд числился за Бангладешем, Венесуэлой, Индией, Вьетнамом и Йеменом.

Страны Африки в совокупности должны России $973 млн. К ним относятся Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Большинство кредитов выдано ещё в советское время. Отдельно Египет задолжал России $495,5 млн.

В целом к концу 2019 года задолженность 30 развивающихся стран перед РФ оценивалась в $22,9 млрд.

Де-факто должниками России являются и США: российские вложения в американские государственные облигации в январе 2021 года составляли $6,2 млрд.

Министерство финансов РФ не раскрывает подобную информацию. Государственные кредиты находятся в закрытой части федерального бюджета.

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Автор: Анастасия Гостищева
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