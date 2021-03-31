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Почему "суэцкая пробка" экономически помогла России и КНР

Экономика

России и Китаю пошла на пользу блокировка Суэцкого канала застрявшим посреди него судном Ever Given. Страны смогли увереннее продвигать собственные торговые маршруты в ущерб американской глобализации.

Почему "суэцкая пробка" экономически помогла России и КНР

Так заявил газете Le Figaro французский журналист и писатель Франсуа Ленгле.

"Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на 5 тысяч километров короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем", — напоминает он.

Освободить пролив от севшего на мель контейнеровоза удалось только в течение шести дней с помощью буксиров. Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что с хозяев слишком длинного корабля будут требовать компенсацию за все экономические последствия.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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