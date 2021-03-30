В 2021 году будет устранен разрыв в зарплатах чиновников в органах власти одного уровня. Этим займется российское правительство как частью административной реформы.
Как заявил "Известиям" глава аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко, сейчас такой разрыв во многом является критическим.
"По министерствам — в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, по агентствам — 1,9 раза, а по территориальным органам — достиг двукратной отметки", — пояснил он.
Из-за этого наиболее подготовленные сотрудники выбирают ведомства с высокой зарплатой в ущерб "отстающим", что приводит к разному уровню ведомственной компетенции, а это мешает "слаженной работе всего государства".
Ранее "Правда.Ру" писала, что самые высокие чиновничьи зарплаты в России зафиксированы в Москве и Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске.
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