Правительство сократит разрыв в зарплатах госведомств

В 2021 году будет устранен разрыв в зарплатах чиновников в органах власти одного уровня. Этим займется российское правительство как частью административной реформы.

Как заявил "Известиям" глава аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко, сейчас такой разрыв во многом является критическим.

"По министерствам — в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, по агентствам — 1,9 раза, а по территориальным органам — достиг двукратной отметки", — пояснил он.

Из-за этого наиболее подготовленные сотрудники выбирают ведомства с высокой зарплатой в ущерб "отстающим", что приводит к разному уровню ведомственной компетенции, а это мешает "слаженной работе всего государства".

Ранее "Правда.Ру" писала, что самые высокие чиновничьи зарплаты в России зафиксированы в Москве и Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске.