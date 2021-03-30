Объём добычи золота в России по итогам 2020 года вырос на 1,8%, до 291,2 тонны, свидетельствуют данные Министерства финансов. При этом общий объём производства драгоценного металла снизился на 1%, до 340,2 тонны.
Общее снижение производства объясняется падением объёмов попутного и вторичного золота. Так, производство попутного золота снизилось на 8,7%, до 17,4 тонны, вторичного — на 17,9%, до 31,6 тонны.
В 2019 году объём добычи золота составил 286,1 тонны, попутного — 19 тонн, вторичного — 38,5 тонны.
Объём добычи серебра в прошлом году сократился на 10,2%, до 438,4 тонны, попутного — на 5,8%, до 319,1 тонны. В то же время производство вторичного серебра подскочило на 22,8%, до 208,3 тонны. Общий объём производства серебра в России в 2020 года составил 965,7 тонны, что на 3,1% меньше, чем в 2019 году.
Стоит отметить, что Центробанк РФ с 1 апреля 2020 года перестал покупать золото для международных резервов. Но ему на смену может прийти Минфин, который собирается поменять структуру Фонда национального благосостояния, в том числе за счёт покупки золота.
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