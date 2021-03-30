ЦБ рассказал, где могут появиться терминалы по сбору монет

Терминалы по сбору монет у населения могут установить в торговых центрах. Денежные средства за принятые монеты будут зачислять на банковскую карту или на баланс мобильного телефона.

Об этом РИА "Новости" рассказали в Волго-Вятском управлении Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что регулятор планирует в 2022 году провести эксперимент по сбору монет у населения в одном из регионов с низким уровнем их возврата в обращении. В случае успеха терминалы по сбору монет появятся во всех регионах страны.

Пресс-служба Волго-Вятского управления ЦБ напомнила, что ежегодно в обращение выпускается более 1 млрд монет, существенная часть которых оседает в копилках. Проект по сбору монет направлен на снижение расходов на их чеканку.

По данным пресс-службы, несколько терминалов установят в крупных торговых центрах. Предполагается, что комиссия за операцию будет минимальной или нулевой.

Сейчас прорабатываются юридические и технические аспекты пилотного проекта с оператором и партнёром. Название региона, в котором появятся терминалы, не разглашается.