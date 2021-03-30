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ЦБ рассказал, где могут появиться терминалы по сбору монет

Экономика » Правила игры » ЦБ

Терминалы по сбору монет у населения могут установить в торговых центрах. Денежные средства за принятые монеты будут зачислять на банковскую карту или на баланс мобильного телефона.

ЦБ рассказал, где могут появиться терминалы по сбору монет

Об этом РИА "Новости" рассказали в Волго-Вятском управлении Центробанка РФ.

Ранее сообщалось, что регулятор планирует в 2022 году провести эксперимент по сбору монет у населения в одном из регионов с низким уровнем их возврата в обращении. В случае успеха терминалы по сбору монет появятся во всех регионах страны.

Пресс-служба Волго-Вятского управления ЦБ напомнила, что ежегодно в обращение выпускается более 1 млрд монет, существенная часть которых оседает в копилках. Проект по сбору монет направлен на снижение расходов на их чеканку.

По данным пресс-службы, несколько терминалов установят в крупных торговых центрах. Предполагается, что комиссия за операцию будет минимальной или нулевой.

Сейчас прорабатываются юридические и технические аспекты пилотного проекта с оператором и партнёром. Название региона, в котором появятся терминалы, не разглашается.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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