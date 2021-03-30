Согласно исследованию "Росгосстрах Жизнь", почти половина россиян копит или планирует копить "на всякий случай" или на "чёрный день". Чаще всего это делают люди старше 60 лет.
46% граждан копят или планируют копить "на всякий случай" или на "чёрный день", среди людей старше 60 лет — 52,5%.
Каждый пятый россиянин в возрасте от 60 лет накапливает, чтобы тратить деньги на пенсии (18,5%). Ещё столько же откладывают на переезд, лечение, покупку недвижимости и похороны. 5,5% граждан "серебряного возраста" копят деньги, "чтобы получать доход".
Более молодые россияне реже копят "на всякий случай". 23,3% откладывают на крупную покупку или образование детям, 15,8% — на покупку недвижимости, отдых или автомобиль. Каждый десятый копит на то, "чтобы было, на что жить на пенсии", ещё 9% хотят получать доход с накоплений.
Из ответов россиян следует, что всё чаще и чаще люди задумывают о том, чтобы получать так называемый пассивный доход. О том, как получать пассивный доход ранее рассказывала "Правда.Ру".
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