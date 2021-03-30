Половина россиян копит на "чёрный день"

Согласно исследованию "Росгосстрах Жизнь", почти половина россиян копит или планирует копить "на всякий случай" или на "чёрный день". Чаще всего это делают люди старше 60 лет.

46% граждан копят или планируют копить "на всякий случай" или на "чёрный день", среди людей старше 60 лет — 52,5%.

Каждый пятый россиянин в возрасте от 60 лет накапливает, чтобы тратить деньги на пенсии (18,5%). Ещё столько же откладывают на переезд, лечение, покупку недвижимости и похороны. 5,5% граждан "серебряного возраста" копят деньги, "чтобы получать доход".

Более молодые россияне реже копят "на всякий случай". 23,3% откладывают на крупную покупку или образование детям, 15,8% — на покупку недвижимости, отдых или автомобиль. Каждый десятый копит на то, "чтобы было, на что жить на пенсии", ещё 9% хотят получать доход с накоплений.

Из ответов россиян следует, что всё чаще и чаще люди задумывают о том, чтобы получать так называемый пассивный доход. О том, как получать пассивный доход ранее рассказывала "Правда.Ру".