В середине 2021 года российский рубль может серьёзно «обвалиться», допускает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Стоимость доллара может достичь 80 рублей, евро - 96 рублей. Причём это может произойти, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть.
Как говорится в прогнозе Saxo Bank на II квартал 2021 года, давление на рубль могут оказать «повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США».
Текущий расклад в российской экономике, по мнению банка, говорит о том, что Центробанк может повысить ключевую ставку во II квартале до 5,5%.
В то же время Saxo Bank прогнозирует закрепление цены нефти марки Brent на уровне $68 за баррель. Правда, об этом говорится в обзоре главы стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.
По его мнению, рост в сырьевых отраслях приведёт к росту российской экономики и положительно скажется на бюджете.
В 2020 году российская экономика сократилась на 3,1% (данные Росстата). В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,3%, согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития РФ.
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