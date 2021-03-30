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Saxo Bank прогнозирует серьёзный обвал рубля летом

Экономика » Прогнозы и статистика

В середине 2021 года российский рубль может серьёзно «обвалиться», допускает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Saxo Bank прогнозирует серьёзный обвал рубля летом

Стоимость доллара может достичь 80 рублей, евро - 96 рублей. Причём это может произойти, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть.

Как говорится в прогнозе Saxo Bank на II квартал 2021 года, давление на рубль могут оказать «повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США».

Текущий расклад в российской экономике, по мнению банка, говорит о том, что Центробанк может повысить ключевую ставку во II квартале до 5,5%.

В то же время Saxo Bank прогнозирует закрепление цены нефти марки Brent на уровне $68 за баррель. Правда, об этом говорится в обзоре главы стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

По его мнению, рост в сырьевых отраслях приведёт к росту российской экономики и положительно скажется на бюджете.

В 2020 году российская экономика сократилась на 3,1% (данные Росстата). В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,3%, согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития РФ.

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Автор: Анастасия Гостищева
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