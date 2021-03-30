Бюджет одного из российских регионов оказался незаконным

Верховный суд Хакасии по иску прокуратуры признал закон о бюджете на текущий год недействительным из-за нарушения Бюджетного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

То есть, закон "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 17 декабря 2020 года признан недействительным. Причиной тому превышение дефицита бюджета и верхнего предела государственного долга.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

Как заявили РИА "Новости" в Верховном совете Хакасии, решение суда они ещё не видели и потому считают, что комментировать пока нечего. "Нужно дождаться самого решения, и после этого будет понятно обоснование принятого решения, и уже исходя их этого можно будет давать комментарии", — объяснил собеседник агентства.

Правительство региона также отказалось от комментариев, пока не не увидит решение суда.

По данным правительства Хакасии, закон о бюджете на этот год предусматривает дефицит в размере 4,6 млрд рублей при доходах в 38 млрд рублей и расходах в 42,6 млрд рублей.