Эксперт: на оплату услуг ЖКХ есть льготы

Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий в беседе с "Правдой.Ру" напомнил гражданам о наличии льгот на оплату услуг ЖКХ, которые может получить практически каждый россиянин.

Речь идёт о социальной помощи семьям, которые вынуждены направлять на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) существенную долю своих доходов. После того, как доля достигает определённой величины (20%, 22% и т. п. в зависимости от региона), семья может обратиться в управление социальной защиты населения и получить субсидию.

Белолипецкий посетовал на то, что придётся "море бумажек собрать" и "это тоже непросто": справки о доходах и так далее. Но путь для того, чтобы получить поддержку от государства есть, хотя и не самый простой.

Кроме того, эксперт посоветовал не забывать и о льготах, которые положены определённым категориям граждан: ветеранам труда, пенсионерам, ветеранам афганской и других войн и так далее. У всех таких граждан есть соответствующий документ, которые даёт право на льготы при оплате услуг ЖКХ — где-то 25%, где-то 50%.