Эксперты объяснили отток вкладов из банков

Отток вкладов из российских банков спровоцирован несколькими причинами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опрошенных экспертов.

В частности, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий связывает отток вкладов из банков с низкими процентными ставками и эскроу-счетами.

Исторически низкий уровень ключевой ставки Центробанка (4,25%) привёл к снижению доходности вкладов. В итоге россияне начали перекладывать деньги со вкладов на накопительные счета, которые позволяют тратить сбережения в любое время и при этом на остатки получать проценты. С учётом накопительных счётов динамика по средствам населения в банках положительная. Также россияне в прошлом году часть денег перевели на эскроу-счета, воспользовавшись программой льготной ипотеки.

Вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев также считает, что россияне переложили часть денег на накопительные счета, ещё часть — вложили в ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что за год россияне сняли с рублёвых депозитов 2 трлн рублей, с валютных — $11,7 млрд.