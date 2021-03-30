Отток вкладов из российских банков спровоцирован несколькими причинами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опрошенных экспертов.
В частности, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий связывает отток вкладов из банков с низкими процентными ставками и эскроу-счетами.
Исторически низкий уровень ключевой ставки Центробанка (4,25%) привёл к снижению доходности вкладов. В итоге россияне начали перекладывать деньги со вкладов на накопительные счета, которые позволяют тратить сбережения в любое время и при этом на остатки получать проценты. С учётом накопительных счётов динамика по средствам населения в банках положительная. Также россияне в прошлом году часть денег перевели на эскроу-счета, воспользовавшись программой льготной ипотеки.
Вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев также считает, что россияне переложили часть денег на накопительные счета, ещё часть — вложили в ценные бумаги.
Ранее сообщалось, что за год россияне сняли с рублёвых депозитов 2 трлн рублей, с валютных — $11,7 млрд.
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