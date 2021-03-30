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Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников

Экономика » Финансы » Деньги

Первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв считает, что реформа зарплат бюджетников давно назрела. Об этом он сообщил в беседе с "Правдой.Ру".

Депутат предложил радикально повысить зарплаты бюджетников

По его словам, без радикального повышения зарплаты на муниципальных и федеральных уровнях невозможно добиться селекции наиболее честолюбивых, наиболее талантливых, наиболее одарённых.

При этом Гутенёв не считает российских бюджетников менее квалифицированными, чем на Западе, как об этом заявил вчера председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Проблема заключается в худшей организации процессов, которая снижает производительность труда. В России до сих пор неполноценно работает электронный документооборот, что вынуждает бюджетников дублировать работу на бумажных носителях. Кроме того, используются устаревшие компьютеры. Так что труд бюджетников даже более интенсивный, чем на Западе. При этом "качество специалистов в ряде вузов значительно превышает среднюю подготовку чиновников-европейцев".

В то же время Гутенёв отметил, что зарплаты на Западе всегда номинально будут выше, чем в России, поскольку там жизнь намного дороже. По его оценкам, зарплаты российских бюджетников должны быть на 30-40% ниже, чем в Европе, чтобы обеспечить равные условии жизни.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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