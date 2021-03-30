Каждый пятый россиянин уволится при получении базового дохода

Россияне сообщили, сколько из них уволятся с работы, получив базовый доход, и какой доход им нужен для беззаботной жизни. Результатами исследования поделились "Известия".

Как оказалось, получая базовый доход, 19% граждан прекратили бы работать, свидетельствуют результаты опроса НПФ Сбербанка, "Сбер Управление Активами" и портала Рамблер. При этом базовый доход, по видению россиян, должен быть существенно выше текущей средней зарплаты.

В частности, четверти россиян для беззаботной жизни нужно более 200 тысяч рублей в месяц, 29% — 100-200 тысяч рублей, 19% — 70-100 тысяч рублей.

На меньшее согласны далеко не многие: 13% опрошенных хватило бы 50-70 тысяч рублей, 9% — 30-50 тысяч рублей, 5% — 20-30 тысяч рублей.

Для сравнения: средняя зарплата в России, по данным Росстата, в 2020 года составляла 51 тысячу рублей.

Стоит отметить, что представления об источниках беззаботной жизни россиян самые разные. 27% рассчитывают на нахождение клада, 21% — на государственные выплаты, 14% — на доходы от собственного бизнеса, 12% — на доход от сдачи внаём недвижимости, 6% — на наследство богатых родственников.