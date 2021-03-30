Ждать укрепления рубля в апреля не стоит

В апреле 2021 года ждать повышения курса рубля не стоит, считает директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. Об этом он заявил в беседе с агентством "Прайм".

Шибанов ссылается на то, что в апреле могут снизиться цены на сырьё, которые сильно влияют на динамику курса рубля. К тому же в России сохранится относительно высокая инфляция. Кроме того, стоит ждать негативного влияния со стороны мировых рынков, на которых произойдёт ухудшение ликвидности из-за кейса хедж-фонда Archegos и распродажи акций.

Поэтому, по мнению эксперта, рубль скорее ослабнет, чем укрепится по сравнению с текущим курсом.

Шибанов также сравнил торговлю валютами для индивидуального инвестора с "весёлым казино". Также он добавил, что руководство Центробанка уже напоминало гражданам, что при торговле валютами на Форекс инвестор обычно теряет все свои деньги в течение девяти месяцев.

Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что рубль постоянно обесценивается по отношению к доллару США.