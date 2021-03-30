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Кибернашествие на счета россиян: денег крадут всё больше

Экономика » Финансы » Банки

В январе 2021-го количество краж с банковских счетов россиян выросло по сравнению с январём 2020 года. Чтобы пресечь активность киберпреступников, нужно не только просвещать граждан, но и предпринимать другие меры, считают эксперты.

Кибернашествие на счета россиян: денег крадут всё больше

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в январе зафиксировано 11,8 тысячи хищений с банковских счетов, что на 30,4% больше, чем год назад, сообщают "Известия". Чаще всего преступления происходят в Удмуртии, на Алтае и в Амурской области.

Большинство случаев краж остаётся нераскрытыми

Это происходит из-за невозможности установить личность подозреваемых. По 7,4 тысячи эпизодов предварительное расследование приостановлено именно по такой причине.

Опрошенные изданием эксперты считают, что число хищений с банковских счетов, в том числе с помощью мошенничества, будет только расти.

Адвокаты объясняют низкую раскрываемость тем, что киберпреступники скрываются за IP-телефонией и виртуальной частной Сетью. Сказывается и отсутствие специалистов в области IT-преступлений.

Главной проблемой считается низкая финансовая и цифровая грамотность россиян. Только отдельные эксперты считают, что повышение грамотности населения недостаточно для эффективной борьбы с киберпреступниками — нужно вычислять и ликвидировать преступные группы, предупреждать мошенничество.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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