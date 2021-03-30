"Ростелеком", оператор Единой биометрической системы, собирается внедрить в приложение "Биометрия" сервис дистанционной сдачи биометрических данных. Чтобы передать в базу образец голоса и изображение лица идти в банк или многофункциональный центр не придётся.
При этом некоторые услуги при дистанционной сдаче биометрических данных останутся недоступными, сообщают "Ведомости". В частности, речь идёт о таких высокорисковых операциях, как открытие счёта и вклада, а также оформление кредита.
Список доступных услуг "будет определён нормативно-правовым актом", — уточнили в "Ростелекоме".
Как пояснили в Минцифры, самостоятельная регистрация в приложении "Биометрия" может понадобиться для дистанционной сдачи экзаменов, прохождения контроля в аэропортах и подтверждения бесплатного проезда в транспорте.
Расширение функционала приложения обсуждается в ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.
В настоящее время пользоваться приложением "Биометрия" могут только те, кто уже сдал биометрические данные в банке или многофункциональном центре.
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