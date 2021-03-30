Россияне "вынесли" из банков за год 2 трлн рублей

Клиенты российских банков за последний год забрали с рублёвых депозитов 2 трлн рублей, с валютных — $11,7 млрд. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на расчёты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего на основе данных Центробанка.

Таким образом, объём рублёвых вкладов в банках сократился на 11,1%, объём валютных вкладов — на 16,5%.

Сравнивались данные на 1 марта 2020 года и на 1 марта 2021 года.

Большая часть денежных средств со вкладов "переехала" на текущие счета. За тот же период объём рублёвых счетов увеличился на 3 трлн рублей, объём валютных — на $8,8 млрд.

На 1 марта 2021 года на рублёвых вкладах находилось чуть более 16 трлн рублей, на валютных — $59,3 млрд, на счетах 8,8 трлн рублей и $31,1 млрд соответственно.

Переток денег со вкладов на текущие счета Осадчий объясняет в первую очередь низкими процентными ставками. За год средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам уменьшилась с 5,15% до 4,51% годовых. При этом накопительные счета также приносят небольшой доход, но деньгами на них можно распоряжаться в любое время, не потеряв доход.